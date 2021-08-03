В сети появилось новое видео из Антальи с места аварии с участием автобуса, в котором, как предполагается, были российские туристы.

Пользователь Instagram выложил видеоролик, который предположительно был снят на месте ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Судя по геолокации, ролик был записан в Анталье, где и случилась трагедия.

По кадрам можно разглядеть разбитый белый автобус, рядом с которым собрались люди. Возле места аварии образовалась пробка.

По данным туркомпании «Интурист», которые цитирует ТАСС, 16 пострадавших в ДТП были доставлены в четыре клиники города. Кроме этого, компания открыла горячую линию для родных пострадавших. Известно, что все туристы приехали из Самарской области.

Ранее в Генконсульстве России уточнили, что в ДТП с участием автобуса в Анталье погибли трое граждан РФ. В реанимацию попали двое человек. Впоследствии появились данные, что количество умерших в результате аварии увеличилось до четырех.

Ситуация с предоставлением помощи туристам, которые пострадали в ДТП в Турции, находится на контроле Минздрава, сообщили в Генконсульстве.