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В сети появилось новое видео смертельного ДТП с россиянами в Турции

Анна Безрукова
11 минут назад

В сети появилось новое видео из Антальи с места аварии с участием автобуса, в котором, как предполагается, были российские туристы.

Пользователь Instagram выложил видеоролик, который предположительно был снят на месте ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Судя по геолокации, ролик был записан в Анталье, где и случилась трагедия.

По кадрам можно разглядеть разбитый белый автобус, рядом с которым собрались люди. Возле места аварии образовалась пробка.

По данным туркомпании «Интурист», которые цитирует ТАСС, 16 пострадавших в ДТП были доставлены в четыре клиники города. Кроме этого, компания открыла горячую линию для родных пострадавших. Известно, что все туристы приехали из Самарской области.

"Я лично все увидел": пострадавший о ДТП в Турции

Ранее в Генконсульстве России уточнили, что в ДТП с участием автобуса в Анталье погибли трое граждан РФ. В реанимацию попали двое человек. Впоследствии появились данные, что количество умерших в результате аварии увеличилось до четырех.

Ситуация с предоставлением помощи туристам, которые пострадали в ДТП в Турции, находится на контроле Минздрава, сообщили в Генконсульстве.

Напомним, авария случилась в провинции Анталья возле города Манавгат. В автобусе с туристами находились 22 россиянина. Согласно последней информации, трое их них погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще двое оказались в реанимационном отделении клиники. Пострадавших разместили в четырех местных клиниках.

Личный счет,Видео,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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