На новые выплаты россиянам выделили 50 миллиардов рублей

Российские власти выделили 50 миллиардов рублей на новые выплаты некоторым категориям граждан. Деньги дадут неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет и беременным женщинам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

В среднем по стране размер пособия составляет 6 350 рублей для беременных и 5 650 рублей для неполных семей.

«На предоставление этих двух ежемесячных выплат в текущем году мы выделили около 50 миллиардов рублей», — прокомментировал Мишустин.

Прием заявок на такие выплаты стартовал в июле.

О новых мерах поддержки неполных семей и беременных женщин в мае объявил президент Владимир Путин. Тогда правительство выделило на эти цели из своего резервного фонда 46,6 миллиарда рублей. Оформить пособия можно через портал госуслуг или в территориальных отделениях Пенсионного фонда. Ожидается, что до конца года пособия будут получать около одного миллиона неполных семей.