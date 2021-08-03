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На новые выплаты россиянам выделили 50 миллиардов рублей

Lenta.ruиещё 2
46 минут назад

Российские власти выделили 50 миллиардов рублей на новые выплаты некоторым категориям граждан. Деньги дадут неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет и беременным женщинам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

На новые выплаты россиянам выделили 50 миллиардов рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В среднем по стране размер пособия составляет 6 350 рублей для беременных и 5 650 рублей для неполных семей.

«На предоставление этих двух ежемесячных выплат в текущем году мы выделили около 50 миллиардов рублей», — прокомментировал Мишустин.

Прием заявок на такие выплаты стартовал в июле.

О новых мерах поддержки неполных семей и беременных женщин в мае объявил президент Владимир Путин. Тогда правительство выделило на эти цели из своего резервного фонда 46,6 миллиарда рублей. Оформить пособия можно через портал госуслуг или в территориальных отделениях Пенсионного фонда. Ожидается, что до конца года пособия будут получать около одного миллиона неполных семей.

Со 2 августа в России начались выплаты на школьников. Изначально они должны были начаться 16 августа, но было принято решение о переносе. Власти готовы передать деньги родителям 17 миллионов детей. Таким образом у родителей будет больше времени, чтобы успеть подготовить ребенка к новому учебному году.

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