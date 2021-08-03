Пока вы спали: на россиян оформляют чужие SIM-карты

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Фото: Рамблер Рамблер

На россиян оформляют чужие SIM-карты

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Житель Новосибирска столкнулся с ситуацией, когда на его паспортные данные и водительское удостоверение оказались оформлены 44 телефонных номера. Как не оказаться в подобной ситуации, разбирались «Известия».

Опрошенные изданием эксперты посоветовали россиянам покупать SIM-карты только в салонах связи, раз в три месяца проверять у оператора количество номеров, зарегистрированных на конкретного человека, а в случае обнаружения лишних «симок» обращаться в правоохранительные органы.

Более пяти миллионов россиян стали невыездными из-за долгов

По данным Федеральной службы судебных приставов на 1 июля, выезд за границу был временно ограничен для 5 млн российских граждан, у которых есть долги по кредитам, за коммунальные услуги и по алиментам. Об этом пишут «Известия».

При этом за год число невыездных должников стало на миллион больше. В свою очередь эксперты отметили, что запрет выезда за рубеж как мера воздействия несколько потерял свою эффективность в период закрытия границ из-за коронавируса.

В России ужесточат требования прохождения техосмотра

Минтранс России намерен ужесточить требования к фотографированию транспортных средств во время прохождения техосмотра. Так, фото будет запрещено редактировать, а рядом с автомобилем при съемке должен будет стоять технический эксперт, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, новые требования содержатся в проекте приказа Минтранса, направленном на борьбу с мошенничествами, когда машина на проверку не приезжает, а диагностическая карта оформляется онлайн.

Чем грозит Белоруссии олимпийский скандал с Тимановской?

Скандал на Олимпиаде в Токио с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, раскритиковавшей решение тренерского штаба заявить ее на эстафету 4х400, пожаловавшейся на давление и отказавшейся возвращаться на родину, может обернуться для Белоруссии новыми санкциями. Об этом заявили опрошенные газетой «Взгляд» эксперты.

По словам экспертов, будут ли санкции, зависит от информации, которую получит Международный олимпийский комитет. При этом политизация ситуации говорит об отношении Запада к Белоруссии, а сам скандал мало волнует жителей страны, считают они.

Талибы приговорили президента Афганистана

Террористическое движение «Талибан», деятельность которого запрещена в России, ведет наступление в Афганистане, нацелившись на захват крупных городов страны. Пресс-секретарь организации Забихулла Муджахид заявил, что время президента Афганистана Ашрафа Гани истекло, а «объявление войны, обвинения и ложь не дают возможность продлить его жизнь», сообщает «Независимая газета».