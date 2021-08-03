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Россияне скупают лекарства из-за страха перед новой волной COVID-19

Елена Прошина
33 минуты назад

Россияне начали скупать лекарственные препараты на фоне страха перед новой волной коронавируса. Как пишет «Коммерсантъ», уровень покупательского спроса на аптечные товары приблизился к показателям начала пандемии.

Россияне скупают лекарства на фоне страхов по COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно статистике, с января по июнь текущего года фармацевтические сети России заработали более 522 млрд рублей и всего на 1% меньше, чем за тот же период 2020 года.

The Lancet сообщил о новой опасности для переболевших COVID-19

Как отметили эксперты, сохранение показателей связано с растущими ценами на лекарства и увеличением объемов продаж через интернет. Как заметили в RNC Pharma, в аптеках не наблюдается такого же огромного количества покупателей, как в начале пандемии, но выросшие ценники удерживают прибыль.

Как отметила гендиректор сети «Поларт-Фарм» Дана Алборова, покупатели в основном берут препараты, использующиеся при лечении COVID-19.

Аналитики «Мегаптеки» отметили, что наибольший рост продаж показали препараты для лечения заболеваний крови, в том числе входящие в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.

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