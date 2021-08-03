Инвестиционные вычеты: какие бывают и как их получить

Открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления) россияне могут с 1 января 2015 года. В течение календарного года на счет ИИС есть возможность направить до 1 млн рублей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После открытия ИИС и внесения на него средств государство вернет 13% от суммы пополнения.

Видео дня

Существует два типа ИИС: А и Б.

Тип А является видом налогового вычета, при котором есть возможность вернуть до 52 000 рублей год. Это 13% от суммы, внесенной на ИИС в течение календарного года, при этом в расчет идет пополнение максимум на 400 000 рублей в год. Вычет типа А доступен по итогам первого года жизни ИИС, но для этого необходимо уплачивать НДФЛ. Для получения такого типа вычета необходимо подать заявление в налоговую службу — лично в отделении или на сайте ФНС. Для этого нужно лишь заполнить декларацию 3-НДФЛ, приложив справку о доходах за прошлый год (2-НДФЛ) и пакет документов от брокера.

Вычет на доход по ИИС (тип Б) является видом налогового вычета, при котором можно освободить весь доход, полученный по ИИС, от уплаты налога в 13%. Этот вычет доступен только при закрытии счета и не раньше, чем через 3 года с момента его открытия. Для получения налогового вычета типа Б по завершении трехлетнего срока необходимо запросить в налоговой справку о том, что человек не пользовался налоговым вычетом на взносы (типа А) и не имел других счетов ИИС. Справку налоговая служба предоставит в течение 30 дней. Этот документ необходимо передать брокеру. После этого нужно вывести средства со счета или закрыть ИИС.

С 21 мая у физических лиц есть возможность получать имущественные и инвестиционные вычеты (на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на ИИС денежных средств) в упрощенном порядке. Налогоплательщики, у которых есть личный кабинет на сайте ФНС, смогут получить такие вычеты в два раза быстрее и без необходимости направления декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов.