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Экс-руководитель УМВД по Камчатскому краю пойдет под суд за злоупотребления

Анна Безрукова
1 час назад

Глава МВД Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Камчатский край представил сотрудникам регионального УМВД России нового начальника - Ивана Кокухина.

Экс-руководитель УМВД по Камчатскому краю пойдет под суд за злоупотребления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его предшественник, Михаил Киселев, был освобожден от должности в начале июня.

Как уточняется на сайте ведомства, после того, как начали поступать данные о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководство МВД приняло решение о его увольнении из органов, сообщает РИА Новости.

"Сегодня его задержали. Его дальнейшую судьбу определят следственные и судебные органы. Относительно позиции нашего министерства, то она, как и ранее, остается неизменной - обнаруживать и привлекать к ответственности всех виновных, невзирая на должности, на которых они находятся, и несмотря на неминуемые потери имиджа для самого ведомства", — отмечается в публикации.

На пост руководителя УМВД по Камчатскому краю был назначен полковник полиции Иван Кокухин: в течение последних трех лет он был заместителем главы УМВД России по Забайкальскому краю — начальником полиции.

Колокольцев, как отметили в пресс-службе, потребовал от него подробно ознакомиться с проблемными направлениями и принять адекватные меры реагирования, а также определить комплекс мероприятий в целях повышения раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений.

Личный счет,Михаил Киселев,Владимир Колокольцев,МВД,РИА Новости,
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