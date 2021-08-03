Экс-руководитель УМВД по Камчатскому краю пойдет под суд за злоупотребления

Глава МВД Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Камчатский край представил сотрудникам регионального УМВД России нового начальника - Ивана Кокухина.
Его предшественник, Михаил Киселев, был освобожден от должности в начале июня.
Как уточняется на сайте ведомства, после того, как начали поступать данные о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководство МВД приняло решение о его увольнении из органов, сообщает РИА Новости.
"Сегодня его задержали. Его дальнейшую судьбу определят следственные и судебные органы. Относительно позиции нашего министерства, то она, как и ранее, остается неизменной - обнаруживать и привлекать к ответственности всех виновных, невзирая на должности, на которых они находятся, и несмотря на неминуемые потери имиджа для самого ведомства", — отмечается в публикации.
На пост руководителя УМВД по Камчатскому краю был назначен полковник полиции Иван Кокухин: в течение последних трех лет он был заместителем главы УМВД России по Забайкальскому краю — начальником полиции.
Колокольцев, как отметили в пресс-службе, потребовал от него подробно ознакомиться с проблемными направлениями и принять адекватные меры реагирования, а также определить комплекс мероприятий в целях повышения раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений.