Экс-руководитель УМВД по Камчатскому краю пойдет под суд за злоупотребления

"Сегодня его задержали. Его дальнейшую судьбу определят следственные и судебные органы. Относительно позиции нашего министерства, то она, как и ранее, остается неизменной - обнаруживать и привлекать к ответственности всех виновных, невзирая на должности, на которых они находятся, и несмотря на неминуемые потери имиджа для самого ведомства", — отмечается в публикации.