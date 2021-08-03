Оккупированные Крым и Донбасс - это украинская земля, которую любят и хорошо знают украинцы. Для россиян это чужая территория, которая никогда не будет "русской". Захваченные украинские земли будут возвращены в состав Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в эфире телеканала «Дом».
«Люди, которые оккупировали они никогда не полюбят Крым так, как любим мы Это мое, я этот Крым знаю Это – я, я там жил, это моя земля – это не их территория, они не будут здесь, их поколения тут не будут расти это никогда не будет русской территорией Да невозможно это, да хоть перепишите историю сотрите эту историю, да невозможно все они возвратятся к себе домой. Вопрос времени», - заявил Владимир Зеленский.
Также украинский лидер отметил, что чем больше возможностей и доступности предоставляет Киев для людей, проживающих на линии разграничения, тем больше Россия и так называемая самопровозглашенная власть Крыма и ОРДЛО стремятся ограничить любые контакты.
Ранее сообщалось, что Крым планирует предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова. Об этом журналистам рассказал глава комитета по законодательству крымского госсовета Сергей Трофимов.
«В общей сложности будет предъявлено несколько исков по организации в отношении Крыма пяти блокад - водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Первый иск мы подадим осенью по водной блокаде. Основа иска уже подготовлена. В настоящее время идет документальное подкрепление суммы ущерба - буквально до копеек» – сказал он.