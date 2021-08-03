«Люди, которые оккупировали они никогда не полюбят Крым так, как любим мы Это мое, я этот Крым знаю Это – я, я там жил, это моя земля – это не их территория, они не будут здесь, их поколения тут не будут расти это никогда не будет русской территорией Да невозможно это, да хоть перепишите историю сотрите эту историю, да невозможно все они возвратятся к себе домой. Вопрос времени», - заявил Владимир Зеленский.