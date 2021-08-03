Сэкономить на фитнес-клубе: когда можно получить налоговый вычет на спорт

Закон о вычете за спорт вступил в силу с 1 августа 2021 года. При этом получить налоговый вычет в размере 13% за занятия спортом можно будет в 2022 году. Об этом говорится в сообщении ФНС.

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Как отмечается, он не должен превышать 120 тысяч рублей за год вместе с другими социальными вычетами по НДФЛ. У граждан также будет возможность учесть расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, которые были оказаны их несовершеннолетним детям (в том числе усыновленным) и подопечным.

При этом налоговый вычет коснется не всех кружков и тренажерных залов, а только тех, которые до 1 декабря 2021 года успеют войти в соответствующий перечень, составляемый Министерством спорта.

Чтобы получить его, нужно предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год и приложить к ней подтверждающие документы - копии договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.

Эти документы будут направлены в налоговый орган после 1 января 2023 года. Получение вычета у работодателя займет меньше времени – это можно сделать в течение 2022 года.