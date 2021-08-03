Как получить профессиональный налоговый вычет

Профессиональные налоговые вычеты предоставляют в размере фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов. Однако в некоторых случаях, вместо учета фактически произведенных расходов, индивидуальным предпринимателям могут предоставить вычет в размере 20% от общего размера полученного ими дохода. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы.

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«В отношении авторских вознаграждений или вознаграждений за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, а также вознаграждений, выплачиваемых авторам открытий, изобретений и промышленных образцов, при отсутствии документально подтвержденных расходов, полученный ими доход может быть уменьшен на норматив затрат», – сказано в сообщении ФНС.

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В перечень доходов, в отношении которых есть возможность получить вычеты, вошли доходы, полученные ИП, доходы, полученные нотариусами, занимающимися частной практикой, адвокатами, которые учредили адвокатские кабинеты и другими лицами, которые занимаются частной практикой; доходы, которые получены от выполнения работ по договорам гражданско-правового характера, авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий, изобретений и промышленных образцов, полученные налогоплательщиками.

Для того чтобы получить профессиональный вычет, нужно подать соответствующее заявление налоговому агенту в произвольной форме.

Если налогового агента нет, у налогоплательщика есть возможность получить профессиональный налоговый вычет при подаче им налоговой декларации формы 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства по окончании налогового периода. Приложить к декларации необходимо

документы, которые подтверждают фактически произведенные расходы, в отношении которых заявляется налоговый вычет.

От налогоплательщика требуется предоставление до 30 апреля налоговой декларации, если с полученного дохода налог не был удержан и не уплачен налоговым агентом.