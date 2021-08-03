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ЛГБТ-семья из рекламы «ВкусВилла» переехала в Барселону из-за травли

Елена Прошина
1 час назад

Однополая квир-веган семья из рекламы «Вкусвилла» переехала в Барселону. Причиной стала волна хейта в сети, которая обрушилась на них после участия в маркетинговом мероприятии.

ЛГБТ-семья из рекламы «ВкусВилла» уехала из России
Фото: «ВкусВилл»«ВкусВилл»

Как написала в своем Instagram глава семьи Юма, они решили не прятать «счастье быть семьей».

«Для нас всех это было тяжелое испытание, мы все в не легком психологическом состоянии. Но море, солнце и доброта лечат», – написала Юма.

Согласно отметкам в социальных сетях, её дочь Мила написала о поиске работы и друзей, будучи в Барселоне.

Напомним, что в конце июня «ВкусВилл» опубликовал на своем сайте рекламу продуктов, участницами которой стали семья с ЛГБТ-парой. Юма воспитывает двух дочерей, одна из которых встречается с девушкой.

«ВкусВилл» ответил на вопрос о влиянии ЛГБТ-рекламы на выручку

Пользователи Сети не оценили подобный рекламный ход и на сеть обрушился шквал критики. Кроме того, угрозы начали поступать и членам семьи – Юме, Миле, Ксюше и Алине.

«ВкусВилл» изначально обвинил пользователей сети в гомофобии, но после удалил рекламу, извинился и представил вариант с традиционной семьей.
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