ЛГБТ-семья из рекламы «ВкусВилла» уехала из России

Однополая квир-веган семья из рекламы «Вкусвилла» переехала в Барселону. Причиной стала волна хейта в сети, которая обрушилась на них после участия в маркетинговом мероприятии.

Фото: «ВкусВилл» «ВкусВилл»

Как написала в своем Instagram глава семьи Юма, они решили не прятать «счастье быть семьей».

«Для нас всех это было тяжелое испытание, мы все в не легком психологическом состоянии. Но море, солнце и доброта лечат», – написала Юма.

Согласно отметкам в социальных сетях, её дочь Мила написала о поиске работы и друзей, будучи в Барселоне.

Напомним, что в конце июня «ВкусВилл» опубликовал на своем сайте рекламу продуктов, участницами которой стали семья с ЛГБТ-парой. Юма воспитывает двух дочерей, одна из которых встречается с девушкой.

Пользователи Сети не оценили подобный рекламный ход и на сеть обрушился шквал критики. Кроме того, угрозы начали поступать и членам семьи – Юме, Миле, Ксюше и Алине.