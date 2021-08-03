Крым потребует с Украины 1,47 трлн рублей в суде

Крым планирует предъявить Украине иски за организацию пяти блокад - водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Об этом со ссылкой на руководителя комитета по законодательству крымского Госсовета, заместителя главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергея Трофимова сообщает РИА Новости.

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Наиболее крупными выступят иски по водной и энергетической блокадам, первый из них будет подан уже осенью текущего года, отметил он.

"Основа иска уже подготовлена. Сейчас идет документальное подкрепление размера ущерба, буквально до копейки", — уточнил Трофимов. В соответствии с предварительными оценками, сумма ущерба будет составлять 1,47 триллиона рублей, добавил Трофимов.

Следует отметить, что Крым испытывает дефицит пресной воды после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с РФ, Украина в одностороннем порядке решила перекрыть Северо-Крымский канал, проходящий от Днепра. Проблема с водоснабжением тогда решалась в оперативном режиме за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников. Но в 2020-м году эти источники значительно обмелели, что привело к вынужденному ограничению подачи воды в некоторые города.