Без прибавки: кого из пенсионеров оставят без индексации

Для того чтобы получить прибавку к пенсии с 1 августа, работающим пенсионерам нужно иметь официальные доходы от работы в предшествующем году, сообщил агентству «Прайм» заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

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Работающим пенсионерам каждый год в августе производят перерасчет страховой пенсии. Сумма увеличения пенсии разнится.

По его словам, прибавку рассчитывают как произведение количества индивидуальных коэффициентов, которые пенсионер заработал за предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента.

На количество зарабатываемых за год коэффициентов влияет величина доходов, заработная плата или выполнение работ/услуг по договорам гражданско-правового характера работающего пенсионера, за предшествующий год с которых были начислены страховые взносы, отметил эксперт.

Горлин указал на то, что предельный рост ограничивается тремя коэффициентами за год.

Цена одного пенсионного коэффициента, которая применяется в ходе перерасчета с 1 августа, равна действующей на дату первоначального назначения страховой пенсии или на дату ее последней корректировки в случае прерывания работы на какое-то время.

Как пояснил Горлин, для тех пенсионеров, которые работали в 2020 году и прекратили работать в 2021 году, цена одного коэффициента - 98,86 рублей, а максимальная прибавка - 296,58 рублей.

«Для тех, кому была назначена пенсия, например, в 2017 году, но продолжающих непрерывно работать по настоящее время, стоимость одного коэффициента остается неизменной, равной 78,28 рублей. Соответственно, максимальное увеличение пенсии с 1 августа в этом случае составит 234,84 рублей», – указал Горлин.

Обращение для индексации пенсии от работающих пенсионеров не требуется, так как процедура происходит в проактивном режиме, заключил специалист.