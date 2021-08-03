«Не живут, а умирают»: эксперт предложил способ сократить бедность в два раза

Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин предложил способ сократить уровень бедности в два раза за счет адресных выплат гражданам. Экономист Михаил Делягин поправил Кудрина, и уточнил, что в России не бедность, а нищета, и предложил собственный вариант разрешения этой проблемы всего за месяц.
Напомним, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал инициативу российского президента Владимира Путина по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет и отметил, что на данные цели государству потребуется выделить несколько сотен миллиардов рублей. Эти цифры Кудрин назвал посильными для России, и позволяющими уменьшить показатель бедности в два раза.
Следует отметить, что он уже не впервые выдвигает предложения о снижении бедности в стране.
При этом ранее экономист, политолог Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" заявлял, что в России имеет место не проблема бедности, а проблема нищеты.
"Речь идет о гражданах с доходами ниже прожиточного минимума - они не живут, а медленно умирают, - отметил Делягин. - Эту проблему можно преодолеть за месяц, если пожелать этого".
Эксперт порекомендовал для этого "компенсировать людям дефицит доходов" и "гарантировать гражданам право на жизнь и реальный прожиточный минимум". Экономист убежден, что средства на эти цели в бюджете страны есть, и напомнил о "валяющихся без движения" 17 триллионах рублей в государственной казне. Под ними он имел ввиду средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) России.