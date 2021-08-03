МИД обратился к Эстонии после высылки дипломата

Министерство иностранных дел России предложило своим коллегам из Эстонии остановиться и прекратить взаимные высылки дипломатов, а также «не усложнять еще больше и без того накаленную ими до предела ситуацию». Об этом сообщается в комментарии, размещенном на портале российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в МИД вызывали посла Эстонии Маргуса Лайдре, которому вручили ноту протеста из-за объявления персоной нон грата российского дипломата. Как ответом на его высылку решили отправить на родину представителя эстонской дипломатии — ему дали неделю, чтобы он покинул пределы России.
Напомним, 7 июля объявили персоной нон грата консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марата Лятте. Он был задержан с поличным и выслан по причине «деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом».
«Эстонскую сторону предупреждали, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации с этим эпизодом неминуемо вызовет ответные меры», — рассказали в МИДе.
Но 15 июля МИД Эстонии решил назвать персоной нон грата российского дипломата, и РФ пришлось пойти на ответные меры.
«Предлагаем партнерам из Эстонии остановиться, не обострять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию. В ином случае будет новый решительный ответ со стороны российского МИД. При этом вся ответственность за ухудшение отношений между странами ляжет полностью на Таллин», — отмечалось в комментарии на портале МИД России.