МИД обратился к Эстонии после высылки дипломата

«Предлагаем партнерам из Эстонии остановиться, не обострять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию. В ином случае будет новый решительный ответ со стороны российского МИД. При этом вся ответственность за ухудшение отношений между странами ляжет полностью на Таллин», — отмечалось в комментарии на портале МИД России.