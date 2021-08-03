Московская школьница могла придумать историю о нападении со шприцом

В Москве 15-летняя школьница заявила, что на нее напал незнакомец, сделал ей укол из шприца, после чего она попала в больницу. Однако история может оказаться выдумкой, утверждает Telegram-канал 112.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пострадавшую госпитализировали с острым отравлением неизвестным веществом. Однако в больнице, по данным канала, не обнаружили следов инъекций, при этом врачи зафиксировали у девочки расширенные зрачки и быструю речь.

«По предварительным данным, школьница могла сама придумать историю о нападении, чтобы не «спалиться» перед родителями», - утверждает канал.

Ранее девочка заявила, что вечером 2 августа после прогулки с друзьями к ней подошел мужчина, спросил дорогу, после чего начал ее преследовать и сделал укол в ягодицу. Школьница потеряла создание. Очнувшись, она дошла до расположенного неподалеку КПП Войскового училища, где ей вызвали скорую помощь и доставили в больницу, сообщает РЕН ТВ.

Отец девочки заявил «Вечерней Москве», что после нападения «все на уши встали», а его дочь уже чувствует себя «более-менее».

«Было плохо, но, слава богу, все получше, все привели в порядок...», - заметил он, выразив уверенность, что нападавшего найдут.

При этом издание отмечает, что в больнице у девочки диагностировали отравление и факт укола подтвердили.