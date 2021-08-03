Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с «Вечерней Москвой» назвал три причины, из-за которых привитые от коронавируса граждане могут заразиться инфекцией и попасть в больницу.

— Первая, если он привился и иммунитет не успел выработать антитела до контакта с вирусом. Вторая, если организм человека из-за индивидуальных способностей или наличия иммуннокомпрометирующих факторов не сформировал антитела до защитного уровня. Третья — если, несмотря на высокий защитный уровень, вирусная нагрузка преодолела защитный барьер, — отметил специалист.

Однако, по словам Шункова, есть один нюанс: каждый вакцинированный может чувствовать себя в безопасности только в том случае, если его окружение привито. Поэтому процент людей, не прошедших вакцинацию, в обществе должен включать только тех, кто имеет противопоказания к препаратам — например, аллергию к их компонентам или заболевания, дающие основание получить медотвод.