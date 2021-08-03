Мурашко призвал привить от коронавируса всех пожилых россиян

Все россияне старше 60 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, должны быть привиты от коронавируса. Об этом, по данным ТАСС, заявил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Для лиц старше 60 лет вакцинацию следует провести практически для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские. Это личная защита здоровья каждого человека», - подчеркнул глава Минздрава России.

Министр отметил, что пожилые россияне куда тяжелее всех остальных категорий граждан переносят коронавирус.

«Имеют после завершения острого периода ковида остаточные обострения старых хронических заболеваний. Это не пустые слова, и слушать мракобесие, которое иногда звучит от каких-то антивакцинальных компаний, это нанести ущерб собственному здоровью», - заявил Мурашко.

Также, по словам главы Минздрава, для того, чтобы «сбить третью волну коронавируса», необходимо усилить противоэпидемический режим.

В конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших в России с начала пандемии достигло 6 334 195 человек.