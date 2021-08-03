Деньги и зубные щетки: как власти стимулируют пенсионеров к вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал привить от коронавируса всех пожилых россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
«Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически выполнена для всех, исключением могут быть только те, у кого есть медицинские противопоказания», – завил он.
Ранее сообщалось, что жители российской столицы в возрасте 65 лет и старше, которые сделают первую прививку против ковида с 23 июня по 1 октября 2021 года, а далее завершат вакцинацию, получат в качестве подарков полезные наборы "С заботой о здоровье". В состав которых входит портативный пульсоксиметр, измеритель артериального давления и частоты пульса, несколько БАДов, зубная щетка, паста и еще несколько приятных мелочей.
Людям старше 60 лет за вакцинацию дарят 1000 баллов. Ими можно оплачивать товары и услуги в магазинах, аптеках и заведениях общепита. Обменивать баллы на деньги нельзя.
А в начале июля этого года появилась информация, что за прививку от коронавируса в ряде регионов РФ ввели денежные выплаты для пенсионеров. Так, в Курской области по 3 тысячи рублей единовременно выдают всем жителям в возрасте старше 65 лет, получившим хотя бы первый компонент вакцины от COVID-19.
При этом пенсионер должен быть местным жителем, а сама вакцина должна быть поставлена в период с 1 сентября 2020-го года по 30 ноября 2021-го года. То есть те, кто уже сделал прививку, тоже могут рассчитывать на выплату.
Следует отметить, что пожилые люди переносят прививки от коронавируса легко и без побочных эффектов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Это обусловлено особенностями иммунной реакции организма в зрелом возрасте, пояснили в ведомстве.