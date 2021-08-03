Деньги и зубные щетки: как власти стимулируют пенсионеров к вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал привить от коронавируса всех пожилых россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически выполнена для всех, исключением могут быть только те, у кого есть медицинские противопоказания», – завил он.

Ранее сообщалось, что жители российской столицы в возрасте 65 лет и старше, которые сделают первую прививку против ковида с 23 июня по 1 октября 2021 года, а далее завершат вакцинацию, получат в качестве подарков полезные наборы "С заботой о здоровье". В состав которых входит портативный пульсоксиметр, измеритель артериального давления и частоты пульса, несколько БАДов, зубная щетка, паста и еще несколько приятных мелочей.

Людям старше 60 лет за вакцинацию дарят 1000 баллов. Ими можно оплачивать товары и услуги в магазинах, аптеках и заведениях общепита. Обменивать баллы на деньги нельзя.

А в начале июля этого года появилась информация, что за прививку от коронавируса в ряде регионов РФ ввели денежные выплаты для пенсионеров. Так, в Курской области по 3 тысячи рублей единовременно выдают всем жителям в возрасте старше 65 лет, получившим хотя бы первый компонент вакцины от COVID-19.

При этом пенсионер должен быть местным жителем, а сама вакцина должна быть поставлена в период с 1 сентября 2020-го года по 30 ноября 2021-го года. То есть те, кто уже сделал прививку, тоже могут рассчитывать на выплату.