Комфорт на 100% и нет хамства: россиянин сравнил отдых в Турции и Крыму

Ведущий блог в «Яндекс.Дзен» россиянин провел сравнение цен на отдых в Турции и Крыму и рассказал подписчикам, куда отправляться выгоднее. Как выяснилось, российский курорт уступает иностранному как по цене, так и по качеству.

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В Крыму мужчина побывал в этом году. В Стамбуле он отдыхал в 2017-м. В ходе сравнения цен блогер учитывал колебания курса валют.

Результат оказался следующим: жилье в Крыму и Турции обошлось туристу приблизительно в одинаковую цену – ночь в бюджетном отеле на российском полуострове стоила 1,3 тысячи рублей, а в Стамбуле – 1,2 тысячи.

При этом в Крыму более дорогой оказалась еда, стоимость поездок на общественном транспорте и посещение достопримечательностей – последнее в Турции существенно дешевле, подчеркнул автор. Россиянин сделал вывод, что отдых за рубежом обходится дешевле, а уровень обслуживания там - более высокий.

«Турецкий уровень комфорта 100% выигрывает. Например, тех же автобусов, шведского стола в каждом отеле и отсутствие хамства, которое на нашем полуострове, увы, имеет место», – отметил автор публикации.

Ранее российская туристка сравнила современный Крым и 30 лет назад. По ее словам, за несколько десятков лет в регионе произошло мало изменений. Так, она отметила часто встречающиеся вывески «жилье» и «шашлычки» на пляжах.