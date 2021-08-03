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В МЧС порекомендовали эвакуировать отдыхающих с побережья Приморья

Анна Безрукова
1 час назад

Руководитель МЧС России Евгений Зиничев посоветовал главам регионов Дальнего Востока эвакуировать с морского побережья отдыхающий по причине приближающегося тайфуна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В МЧС порекомендовали эвакуировать отдыхающих с побережья Приморья
Фото: ТАССТАСС

Зиничев рекомендовал главам регионов оперативно провести необходимые превентивные мероприятия, в частности проверить уровень готовности аварийно-восстановительных бригад к возможному реагированию при нарушениях функционирования объектов жизнеобеспечения граждан. Также он распорядился проверить наличие и исправность резервных источников электропитания, запасов материального обеспечения.

Отмечается, что речь идет о Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной области.

Напомним, в конце июля восточная часть Китая месте с Шанхаем оказалась во власти тайфуна "Ин-Фа". Проливные дожди вызвали наводнения, а скорость ветра составляла более 130 километров в час. Порывы урагана сбивали людей с ног и волочили по асфальту. В двух аэропортах Шанхая отменили рейсы, закрывались станции метро, а также приостанавливалось движение скоростных поездов.

Согласно прогнозам ведомства, с 7 по 9 августа прогнозируется приход циклона с территории КНР. Возможно выпадет до 110 мм осадков в сутки при ветре 30 м/с. Спасателей в дальневосточных регионах перевели в режим повышенной готовности. Кроме этого, сформировали запасы для устранения возможных ЧС, в готовность привели ремонтно-восстановительные бригады, проводится очистка дождеприемников и ливневой канализации.

Личный счет,Евгений Зиничев,МЧС,
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