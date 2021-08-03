В МЧС порекомендовали эвакуировать отдыхающих с побережья Приморья

Руководитель МЧС России Евгений Зиничев посоветовал главам регионов Дальнего Востока эвакуировать с морского побережья отдыхающий по причине приближающегося тайфуна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Зиничев рекомендовал главам регионов оперативно провести необходимые превентивные мероприятия, в частности проверить уровень готовности аварийно-восстановительных бригад к возможному реагированию при нарушениях функционирования объектов жизнеобеспечения граждан. Также он распорядился проверить наличие и исправность резервных источников электропитания, запасов материального обеспечения.
Отмечается, что речь идет о Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной области.
Напомним, в конце июля восточная часть Китая месте с Шанхаем оказалась во власти тайфуна "Ин-Фа". Проливные дожди вызвали наводнения, а скорость ветра составляла более 130 километров в час. Порывы урагана сбивали людей с ног и волочили по асфальту. В двух аэропортах Шанхая отменили рейсы, закрывались станции метро, а также приостанавливалось движение скоростных поездов.
Согласно прогнозам ведомства, с 7 по 9 августа прогнозируется приход циклона с территории КНР. Возможно выпадет до 110 мм осадков в сутки при ветре 30 м/с. Спасателей в дальневосточных регионах перевели в режим повышенной готовности. Кроме этого, сформировали запасы для устранения возможных ЧС, в готовность привели ремонтно-восстановительные бригады, проводится очистка дождеприемников и ливневой канализации.