В МЧС порекомендовали эвакуировать отдыхающих с побережья Приморья

Руководитель МЧС России Евгений Зиничев посоветовал главам регионов Дальнего Востока эвакуировать с морского побережья отдыхающий по причине приближающегося тайфуна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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Зиничев рекомендовал главам регионов оперативно провести необходимые превентивные мероприятия, в частности проверить уровень готовности аварийно-восстановительных бригад к возможному реагированию при нарушениях функционирования объектов жизнеобеспечения граждан. Также он распорядился проверить наличие и исправность резервных источников электропитания, запасов материального обеспечения.

Отмечается, что речь идет о Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной области.

Напомним, в конце июля восточная часть Китая месте с Шанхаем оказалась во власти тайфуна "Ин-Фа". Проливные дожди вызвали наводнения, а скорость ветра составляла более 130 километров в час. Порывы урагана сбивали людей с ног и волочили по асфальту. В двух аэропортах Шанхая отменили рейсы, закрывались станции метро, а также приостанавливалось движение скоростных поездов.