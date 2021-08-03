Россиян предупредили об опасности троллинга телефонных мошенников

Телефонные мошенники начали шантажировать «троллящих» их россиян. Об этом рассказала руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

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По словам Лазаревой, телефонные мошенники «откровенно достали людей», поэтому «троллить» их становится национальной забавой. В Сети можно найти множество публикаций и записей с такими разговорами. Однако, предупреждает эксперт, насмешки над злоумышленниками могут обернуться против добропорядочных граждан.

«Известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио», - сообщила она РИА «Новости».

Как объяснила Лазарева, мошенники могут записывать разговоры с потенциальными жертвами и даже подыгрывать им, если поняли, что над ними смеются, с целью сделать диалог «максимально насыщенным».

Затем злоумышленники присылают жертве смонтированную запись, которая может «скомпрометировать и создать массу неприятностей». Вместе с записью отправляется требование прислать определенную сумму на указанный счет. В случае отказа преступники угрожают выслать запись работодателю, партнеру и т.д.