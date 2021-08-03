Россиян предупредили об опасности троллинга телефонных мошенников

Телефонные мошенники начали шантажировать «троллящих» их россиян. Об этом рассказала руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
По словам Лазаревой, телефонные мошенники «откровенно достали людей», поэтому «троллить» их становится национальной забавой. В Сети можно найти множество публикаций и записей с такими разговорами. Однако, предупреждает эксперт, насмешки над злоумышленниками могут обернуться против добропорядочных граждан.
«Известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио», - сообщила она РИА «Новости».
Как объяснила Лазарева, мошенники могут записывать разговоры с потенциальными жертвами и даже подыгрывать им, если поняли, что над ними смеются, с целью сделать диалог «максимально насыщенным».
Затем злоумышленники присылают жертве смонтированную запись, которая может «скомпрометировать и создать массу неприятностей». Вместе с записью отправляется требование прислать определенную сумму на указанный счет. В случае отказа преступники угрожают выслать запись работодателю, партнеру и т.д.
Эксперт отметила, что уже зафиксировано несколько случаев, когда мошенникам удавалось таким образом шантажировать жертву в течение длительного времени, выуживая у нее крупные суммы несколькими траншами. При этом, по словам Евгении Лазаревой, большинство граждан, столкнувшихся с подобными противоправными действиями, не заявляют о них «из-за опасений неприятностей».