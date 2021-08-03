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Онищенко - отдыхающим в Турции россиянам: вашими деньгами оплатят обстрелы Донбасса

Елена Прошина
55 минут назад

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что россиянам стоит отказаться от отдыха в Турции. По его мнению, так они поддерживают власти страны, которые продают оружие Украине и поддерживают войну на Донбассе, пишет «МК».

Вашими деньгами оплатят обстрелы Донбасса: Онищенко обратился к отдыхающим в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший глава Роспотребнадзора подчеркнул, что российские туристы, отдыхая в Турции, «поднимают экономику», в том числе вкладывая и в ВПК.

Также Онищенко напомнил об инциденте с российским истребителем – его подбила турецкая зенитка. По его мнению, ракеты, которыми Турция сбила самолет, тоже были оплачены "нашей любовью к турецкому берегу".

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» Онищенко прокомментировал аварию с автобусом в Анталье, в котором погибли три человека. По его словам, России стоит отправить туда делегацию и оценить, насколько страна готова принимать туристов.

Ранее в российском генконсульстве сообщили, что четырех пострадавших в ДТП россиян прооперировали. Там отметили, что все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, четверо из них остаются в тяжелом состоянии.

Личный счет,Геннадий Онищенко,Роспотребнадзор,Госдума,Комсомольская правда,
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