Среди беженцев из Белоруссии в Литву нашли россиян

В Литве заявили о россиянах среди нелегальных мигрантов из Белоруссии. Об этом рассказал замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в эфире «Эхо Москвы».

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По его словам, Вильнюс сейчас ведет переговоры с представителем Москвы об их возвращении. При этом замминистра отметил, что две трети нелегалов, пересекающих белорусско-литовскую границу, являются гражданами Ирака. Адоменас добавил, что с иракскими властями также ведутся переговоры по данному вопросу.