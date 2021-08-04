Наводнения в Европе могут взвинтить цены в «Черную пятницу»

Очередной логистический кризис спровоцирует рост цен в «Черную пятницу», пишет NBC News. Наводнения в Европе и Китае могут сорвать сезон праздничных покупок. Затопления спровоцируют отсутствие товаров на складах и задержки доставки.

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Западная Европа и китайская провинция Хэнань — ключевые транспортные узлы — борются с последствиями разрушительных наводнений. Вода хлынула в промышленные районы, серьезно повредив объекты, оборудование и склады, а также железные дороги. Ранее транспортные узлы в Южном Китае уже были нарушены из-за нехватки морских контейнеров, инцидента на Суэцком канале и пандемии коронавируса.

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Вице-президент компании E2open, которая производит программное обеспечение для цепочек поставок, Паван Джоши ожидает, что в Черную пятницу вырастут цены на многие товары. Среди них – электроника, мебель, одежда и бытовая техника. Генеральный директор Apple Тим Кук также предупредил о росте транспортных расходов.

Несколько компаний, в том числе крупнейший производитель стали в Германии Thyssenkrupp, объявили о форс-мажорных обстоятельствах: из-за непредвиденных ситуаций, среди которых стихийные бедствия, они не могут выполнить свои договорные обязательства и освобождаются от штрафных санкций.

Также наводнение может стать серьезной проблемой для автомобильной промышленности, которая уже столкнулась с нехваткой полупроводников. Поставщики специализированных запчастей для автомобильной, технологической и аэрокосмической промышленности в Германии, Нидерландах, Люксембурге и Бельгии, как ожидается, понесут основные убытки от наводнения. Об этом рассказала сотрудница компании Everstream, занимающейся управлением логистическими рисками, Шехрина Камаль. По ее словам, последствия наводнения, вероятно, будут сказываться на цепочках поставок в течение еще нескольких недель.

Наводнения также могут нарушить поставку меди, которая используется в производстве многих товаров - от электроники до электромобилей. По словам аналитика из Everstream Райана Сеа, в Чжэнчжоу (столица провинции Хэнань), сбой может затронуть широкий спектр отраслей — от автомобилей до фармацевтики и биотехнологий.