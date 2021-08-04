Деньги «сгорят»: как защитить сбережения от инфляции

Инфляция в России будет наблюдаться еще долго, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Для борьбы с инфляционным давлением ЦБ взял курс на изменение монетарной политики еще в марте, повысив ключевую ставку до 4,5%, сообщают «Известия».

Согласно последнему отчету регулятора, по итогам первого полугодия 2021-го инфляция достигла 6,5%, что является самым плохим результатом с 2016 года. В этой связи в июле Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%.

Стоит отметить, что ставки по депозитам начали расти, хотя хранить на них средства в прошлом году было бессмысленно. Наряду с ключевой ставкой будут повышаться и ставки по рублевым вкладам. Чем выше уровень инфляции, тем большую доходность может принести рынок капитала, заявил Борис Борзунов, руководитель управления инвестиционного страхования жизни СК «Росгосстрах Жизнь».

Как отмечается, банковские вклады являются традиционно самым безрисковым инструментом, поскольку защищены со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Самым очевидным решением может стать покупка коротких ОФЗ со сроком погашения около одного года. Доходность к погашению по таким бумагам сейчас превысила 6,3%», — отмечает Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал».

Эксперты считают инвестиции в недвижимость консервативным вариантом. Классическими антиинфляционными инструменты являются валюта и золото. Валюту и валютные депозиты может позволить себе почти каждый.

Дмитрий Пятыгин, начальник инвестиционного отдела Национального НПФ, назвал текущий период удачным временем для формирования защитной составляющей сбережений. Речь идет о валюте (долларе), валютных депозитах, валютных еврооблигациях крупных российских и зарубежных компаний. Рубль, по мнению эксперта, – самая привлекательная и высокодоходная сегодня валюта для россиян.

Рисковые инструменты могут принести инвестору больший доход, однако к такому способу «заработка» не следует прибегать тем, кто начинает свой путь в инвестировании. Речь, в частности, идет об инвестициях на фондовом рынке.

Акции компаний-производителей сырьевых товаров и сельхозпродукции (аграрии, сети супермаркетов, производители топлива, коммунальные сети) – «антиинфляционные» инструменты с точки зрения долгосрочных вложений.