Британские военные освободили захваченный в Оманском заливе танкер

Вооруженные люди покинули подвергшееся нападению судно в Оманском заливе, инцидент исчерпан. Об этом со ссылкой на военно-морской флот Великобритании пишет Associated Press.

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Накануне Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании (UKMTO) заявил о новом случае нападения на танкер у побережья Фуджейры – одного из эмиратов ОАЭ. В UKMO рекомендовали всем судам проявлять осторожность.

При этом не указывалось, какой именно корабль был захвачен. По данным СМИ, в этом районе на момент заявления UKMO находилось несколько судов, в том числе Maersk Messina, зарегистрированное под флагом Сингапура, и Asphalt Princess, зарегистрированное под флагом Панамы.

Сегодня в Королевский военно-морской флот Великобритании отметил, что инцидент исчерпан.

«Судно в безопасности», - говорится в сообщении.

При этом название корабля не уточняется. Однако Lloyd's List и Dryad Global идентифицировали захваченное судно как танкер Asphalt Princess под флагом Панамы.