Британские военные освободили захваченный в Оманском заливе танкер

Вооруженные люди покинули подвергшееся нападению судно в Оманском заливе, инцидент исчерпан. Об этом со ссылкой на военно-морской флот Великобритании пишет Associated Press.
Накануне Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании (UKMTO) заявил о новом случае нападения на танкер у побережья Фуджейры – одного из эмиратов ОАЭ. В UKMO рекомендовали всем судам проявлять осторожность.
При этом не указывалось, какой именно корабль был захвачен. По данным СМИ, в этом районе на момент заявления UKMO находилось несколько судов, в том числе Maersk Messina, зарегистрированное под флагом Сингапура, и Asphalt Princess, зарегистрированное под флагом Панамы.
Сегодня в Королевский военно-морской флот Великобритании отметил, что инцидент исчерпан.
«Судно в безопасности», - говорится в сообщении.
При этом название корабля не уточняется. Однако Lloyd's List и Dryad Global идентифицировали захваченное судно как танкер Asphalt Princess под флагом Панамы.
Ранее Великобритания, США и Израиль обвинили Иран в нападении на японский танкер Mercer Street в Аравийском море. О нападении стало известно 29 июля. В результате атаки двух дронов-камикадзе погибли два члена экипажа — подданный Великобритании и гражданин Румынии. Власти Ирана отвергли обвинения в причастности к нападению на судно.