«Грядёт война цивилизаций»: политолог о притоке мигрантов в Европу

"Тем более, что закономерность за всем происходящим просматривается очень даже четкая. Прямо-таки железная закономерность. И логичная, как теорема Пифагора и такая же простейшая. Даже не закономерность, а незыблемая, вроде скалы, аксиома. Называется она "прямая причинно-следственная связь между стремлением политиков из Европы построить соседей и притоком в европейские государства мигрантов-беженцев, которые превращаться в европейцев и вести себя по принятым в Евросоюзе нормам не хотят, пользы от них там никакой, вреда и угроз много, а претензии их так велики, что иногда может показаться, что они себя считают хозяевами Европы", - отметил Евгений Сатановский.