«Грядёт война цивилизаций»: политолог о притоке мигрантов в Европу

Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале "Армагеддоныч" написал о "войне цивилизаций", которая уже на дворе. Так он охарактеризовал большой наплыв мигрантов в Европу. При этом эксперт также вывел "железную закономерность" и пояснил, почему ситуация складывается именно так.
По словам Сатановского, мигранты буквально устроили атаку на Европу. Причем можно выделить несколько потоков - через марроканско-испанский коридор, центральный транссахарский коридор, ливийско-итальянский. Кроме этого, десятки тысяч человек направились на Лампедузу и Сицилию. На востоке потоки иммигрантов следуют через Турцию в Грецию. А не так давно появилось еще одно направление: мигранты направляются через Белоруссию в Литву.
Эксперт полагает, что Европа в ее текущем положении ничего не может предпринять для решения этой проблемы. Он напомнил, что эта ситуация началась после "приглашения" от канцлера Германии Ангелы Меркель.
"Тем более, что закономерность за всем происходящим просматривается очень даже четкая. Прямо-таки железная закономерность. И логичная, как теорема Пифагора и такая же простейшая. Даже не закономерность, а незыблемая, вроде скалы, аксиома. Называется она "прямая причинно-следственная связь между стремлением политиков из Европы построить соседей и притоком в европейские государства мигрантов-беженцев, которые превращаться в европейцев и вести себя по принятым в Евросоюзе нормам не хотят, пользы от них там никакой, вреда и угроз много, а претензии их так велики, что иногда может показаться, что они себя считают хозяевами Европы", - отметил Евгений Сатановский.