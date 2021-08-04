Продажи новых автомобилей рухнули

Продажи новых автомобилей в России сократились в июле 2021 года на 10% в годовом сравнении из-за дефицита машин у дилеров. Об этом 4 августа сообщает «Коммерсантъ».

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Издание привело данные по продажам АвтоВАЗа, реализация которого в июле выросла всего на 2,7%. При этом за первое полугодие 2021 года продажи автомобилей Lada выросли на 23%. Отмечается, что остальные лидеры авторынка показали отрицательную динамику продаж в прошлом месяце.

По словам председателя правления «Авилон» Андрея Павловича, на спад продаж повлиял дефицит электронных компонентов, что привело в большей степени к нехватке автомобилей, оснащенных современными системами мультимедиа. Он полагает, что ситуация на авторынке может поменяться в лучшую сторону только к концу текущего года.

Гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль, в свою очередь, сообщил, что продажи в их сети упали в июле на 4%.