Россиянам пообещали ₽18 трлн в год в случае «победы машин»

Безусловный базовый доход введут в России из-за сокращения рабочих мест на фоне автоматизации производства. Государству в этой связи придется обеспечивать граждан регулярными выплатами, сообщил URA.RU глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев.
«Если говорить о безусловном базовом доходе, это вопрос очень обсуждаемый и очень спорный. И он на самом деле не в росте стоимости продукции, а в том, что количество высокооплачиваемых и квалифицированных рабочих мест с учетом развития технологий уменьшается, а людей становится больше. И людям нужно просто на что-то жить и что-то потреблять», — подчеркнул Жигарев.
По словам собеседника агентства, вопрос о безусловном базовом доходе широко обсуждают во всем мире. Жигарев отметил, что речь идет о выплатах людям за то, «что они родились, и потому, что они не могут найти себе работу».
Из-за автоматизации ряда процессов россияне начнут лишаться источников доходов. В частности, компьютерные программы «вымывают» ряд профессий, подчеркнул Жигарев. По его мнению, в ближайшем будущем у большого количества граждан исчезнут источники дохода.
В России задумались о введении безусловного базового дохода в размере 10 тысяч рублей. Об этом заявил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин. Фракция «Справедливая Россия» выступает инициатором нововведения. Согласно их подсчетам, ежегодно это будет обходиться в 18 трлн рублей.