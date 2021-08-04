Россиянам пообещали ₽18 трлн в год в случае «победы машин»

«Если говорить о безусловном базовом доходе, это вопрос очень обсуждаемый и очень спорный. И он на самом деле не в росте стоимости продукции, а в том, что количество высокооплачиваемых и квалифицированных рабочих мест с учетом развития технологий уменьшается, а людей становится больше. И людям нужно просто на что-то жить и что-то потреблять», — подчеркнул Жигарев.