Волны жары в будущем будут происходить все чаще, заявил эксперт. Одним из главных их последствий будут теплые ночи, предупредил он. «Есть разные отметки у медиков, но чаще всего это плюс 20 градусов и выше, когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть, — пояснил Чернокульский. — Причем особенно тяжело это явление будут ощущать в городах». Он также отметил, что город сам по себе усиливает температуру, там всегда жарче, чем за городом.