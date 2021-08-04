Умер посол Сербии в России Мирослав Лазанский

Чрезвычайный и полномочный посол Сербии в России Мирослав Лазанский скоропостижно скончался на 71-году жизни в своём доме в Белграде. Об этом сообщило сербское информационное агентство Tanjug со ссылкой на МИД Сербии.

Фото: © Евгения Авраменко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС © Евгения Авраменко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Лазанский родился в 1950 году в г. Карловац. Окончил юридический факультет Загребского университета. Долгие годы работал в качестве военного журналиста. За его плечами многочисленные репортажи из зон боевых действий по всему миру.