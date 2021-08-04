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В ЦБ объяснили действия при звонках мошенников

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Появились случаи, когда телефонные мошенники представляются сотрудниками Центробанка (ЦБ), однако регулятор никогда не звонит клиентам банков, так как не работает с физическими лицами – лучшим решением в этой ситуации будет прекратить разговор, заявил замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Сычев пояснил, что ЦБ – «это регулятор, и он даже не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков», это не разрешается по закону, потому «все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит – это абсолютная неправда», передает радио Sputnik.

Если позвонивший вам представляется сотрудником финансовой организации и пытается выведать банковские данные, то лучшим выходом будет прекратить разговор.

«Если вы чувствуете, что на вас начинают оказывать давление, что с вас пытаются получить банковские реквизиты, то это первый признак того, что с вами разговаривает мошенник. В этом случае рецепт очень простой: прервать разговор и больше не реагировать на такие звонки», – посоветовал эксперт.

Однако если клиент банка все же испытывает тревожность за сохранность средств на счетах, то ему следует перезвонить в свой банк и уточнить ситуацию. Номер телефона финансовой организации указан на обратной стороне банковской пластиковой карты.

Личный счет,Артем Сычев,Центральный банк России,ИА Sputnik,
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