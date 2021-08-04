Австралийские ученые открыли новое природное средство от коронавируса

Цветковое растение чернушка посевная, распространенное в Северной Африке и Западной Азии, может применяться в будущем как новое средство против коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 3 августа, сообщило издание MedicalXpress со ссылкой на профессора Каниз Фатиму Шад из Австралийского католического университета (ACU).

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Она пояснила, что вещество тимохинон, содержащееся в растении, способно связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и таким образом препятствовать развитию легочной инфекции. Это соединение может также блокировать цитокиновый шторм, развивающийся у тяжелобольных пациентов с ковидом, уточнила ученый.

Помимо этого, как добавила специалист, тимохинон способен предотвращать высвобождение химических элементов, приводящих к воспалению - в том числе, интерлейкинов. Таким образом он может помогать и в лечении аллергии, астмы, экземы, артрита и даже рассеянного склероза.

Чернушка посевная также может оказаться полезной при лечении гипертонии, повышенного холестерина и даже сахарного диабета, отметила профессор.