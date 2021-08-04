В Роскосмосе объяснили сбой при стыковке модуля «Наука» с МКС

Международная космическая станция (МКС) не получила повреждений после того, как произошло ЧП с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" при стыковке. Последствия случившегося предстоит оценить специалистам. Об этом сегодня, 4 августа сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью телеканалу "Россия-24".

Фото: EPA EPA

"Повреждений, скорее всего, нет. Но каждый такой цикл напряжений считается, учитывается в ресурсе. От станции ничего не отломилось, уверяю вас. То, насколько мы нагрузили станцию, какие возможны последствия, это оценят специалисты", - уточнил он.

Крикалев также охарактеризовал случай в ходе стыковки модуля "Наука" как нештатную ситуацию, в которой потребуется разобраться.

"Станция является довольно деликатным устройством. Российский участок, американский - все сделано по максимуму легко. Дополнительная нагрузка ведет к нагрузке на привод солнечных батарей, на фермы, на которых все это установлено", - объяснил Крикалев.

Кроме этого, он отметил, что двигатели включились в соответствии с алгоритмом безопасности системы управления модуля. Последний посчитал, что находится в свободном полете. Крикалев добавил, что запуск двигателей не был запланирован, причины ЧП расследуют члены специальной комиссии.

"Модуль, очевидно, сам не мог поверить, что он уже состыковался", - пошутил представитель Роскосмоса.