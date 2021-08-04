В Роскосмосе объяснили сбой при стыковке модуля «Наука» с МКС

Международная космическая станция (МКС) не получила повреждений после того, как произошло ЧП с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" при стыковке. Последствия случившегося предстоит оценить специалистам. Об этом сегодня, 4 августа сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью телеканалу "Россия-24".
"Повреждений, скорее всего, нет. Но каждый такой цикл напряжений считается, учитывается в ресурсе. От станции ничего не отломилось, уверяю вас. То, насколько мы нагрузили станцию, какие возможны последствия, это оценят специалисты", - уточнил он.
Крикалев также охарактеризовал случай в ходе стыковки модуля "Наука" как нештатную ситуацию, в которой потребуется разобраться.
"Станция является довольно деликатным устройством. Российский участок, американский - все сделано по максимуму легко. Дополнительная нагрузка ведет к нагрузке на привод солнечных батарей, на фермы, на которых все это установлено", - объяснил Крикалев.
Кроме этого, он отметил, что двигатели включились в соответствии с алгоритмом безопасности системы управления модуля. Последний посчитал, что находится в свободном полете. Крикалев добавил, что запуск двигателей не был запланирован, причины ЧП расследуют члены специальной комиссии.
"Модуль, очевидно, сам не мог поверить, что он уже состыковался", - пошутил представитель Роскосмоса.
МЛМ "Наука" запустили с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. После этого в NASA сообщили, что двигатели модуля "Наука" внезапно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 по Москве) в четверг. Отмечается, что данная ситуация ничем не угрожала членам экипажа.