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Что известно о ворвавшемся с гранатой в Правительство Украины мужчине

Елена Прошина
27 минут назад

Угрожающий взорвать гранату в здании правительства Украины мужчина предположительно является ветераном боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает портал «Страна» со ссылкой на собственные источники.

Что известно о ворвавшемся с гранатой в Правительство Украины мужчине
Фото: РамблерРамблер

«Человек контужен. Был сапером в батальоне «Айдар», - заявил источник издания в МВД.

Напомним, что утром 4 августа неизвестный мужчина ворвался в Правительство Украины с гранатой и заявил, что планирует её подорвать. Сначала он стоял в дверях, предлагая всем покинуть здание, а после прошел в Кабинет Министров. На ролике, выложенном в сеть, мужчина кричал, что живым не дастся и сядет в тюрьму за свой поступок.

Сейчас здание оцеплено полицией, на месте работают саперы. О требованиях мужчины ничего неизвестно.

Личный счет,Правительство Украины,МВД,
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