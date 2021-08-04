Что известно о ворвавшемся с гранатой в Правительство Украины мужчине

Угрожающий взорвать гранату в здании правительства Украины мужчина предположительно является ветераном боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает портал « Страна » со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что утром 4 августа неизвестный мужчина ворвался в Правительство Украины с гранатой и заявил, что планирует её подорвать. Сначала он стоял в дверях, предлагая всем покинуть здание, а после прошел в Кабинет Министров. На ролике, выложенном в сеть, мужчина кричал, что живым не дастся и сядет в тюрьму за свой поступок.