Пособия получат не все: россиян проверят на нуждаемость

Россиян ждут тщательные проверки перед выдачей нового денежного пособия, заявил председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает PRIMPRESS. Как отмечается, доходы граждан должны соответствовать представленным требованиям.

Кигим отметил, что многим российским семьям уже направили единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Кроме того, ПФР все еще принимает заявления на две новые выплаты, введенные с 1 июля. Речь идет о ежемесячном пособии для неполных семей и выплате для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках.

Кигим подчеркнул, что у выплат есть ограничения. На них смогут рассчитывать россияне, чей доход ниже уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. Для подтверждения данного факта ПФР будет детально проверять заявителей.

«Мы должны проверить нуждаемость: машину, квартиру. По итогу должны получить доход ниже прожиточного минимума, чтобы выплатить [пособие]. Мы формируем систему как мотивированных отказов, так и перечисления средств, когда будет готовое решение», – заявил глава фонда.

Он также отметил, что выплаты гражданам «растянутся во времени». Но проверки необходимы, чтобы деньги расходовались «целевым образом», заявил Кигим.

«Люди увидят отношение государства», – подчеркнул Кигим.

Заявления на данные выплаты принимают с 1 июля. Рассчитывать на получение средств могут родители, воспитывающие детей в одиночку, а также женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности. Пособие составит половину прожиточного минимума в регионе.