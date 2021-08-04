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В сети нашли  сходство между Зеленским и угрожавшим взорвать гранату в Кабмине Украины мужчиной

Елена Прошина
1 час назад

Telegram-канал Mash нашел сходство между неизвестным, который ворвался в здание правительства Украины с гранатой, и президентом страны Владимиром Зеленским. В своей публикации канал отметил, что мужчина внешне «немного похож» на первое лицо страны.

Напомним, что 4 августа неизвестный, угрожая гранатой, проник в здание правительства Украины. Он не выставлял никаких требований, но заявлял, что «живым отсюда не уйдет».

Позднее выяснилось, что мужчина является ветераном военных действий на территории Луганской и Донецкой областей на стороне Украины. Служил сапером в батальйоне «Айдар», имеет контузию.

Сейчас он задержан полицией. Мужчину зовут Владимир Прохнич. Ему 43 года. В 2015 году действующий тогда президент Пётр Порошенко наградил его орденом «За мужество» третьей степени.

Личный счет,Видео,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Правительство Украины,
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