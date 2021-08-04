Telegram-канал Mash нашел сходство между неизвестным, который ворвался в здание правительства Украины с гранатой, и президентом страны Владимиром Зеленским. В своей публикации канал отметил, что мужчина внешне «немного похож» на первое лицо страны.

Напомним, что 4 августа неизвестный, угрожая гранатой, проник в здание правительства Украины. Он не выставлял никаких требований, но заявлял, что «живым отсюда не уйдет».

Позднее выяснилось, что мужчина является ветераном военных действий на территории Луганской и Донецкой областей на стороне Украины. Служил сапером в батальйоне «Айдар», имеет контузию.