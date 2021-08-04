От водки до имбиря: какие фейки о лечении коронавируса появлялись за время пандемии

Австралийские ученые открыли новое природное средство от коронавируса. Растение чернушка посевная может препятствовать развитию легочной инфекции из-за инфицирования SARS-CoV-2, сообщает MedicalXpress.

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Это не первый случай, когда лечить инфекцию предлагают различными травами, отварами или народными средствами. Но если открытие австралийских ученых имеет под собой научное обоснование, то к другим способам у медиков возникали довольно серьезные вопросы.

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В самом начале пандемии россияне бросились скупать лимоны, корень имбиря и чеснок. По мнению граждан, они «чудесным» образом помогали организму в борьбе с коронавирусом. В результате стоимость на продукты очень сильно выросла, однако спустя некоторое время истерия закончилась и к июлю 2021 лимоны и чеснок серьезно упали в цене, сообщает РБК.

Такой же ажиотаж начался и вокруг витамина D, когда некоторые ученые предположили, что от его наличия в организме зависит тяжесть течения коронавируса. Из-за этого россияне обыскивали аптеки в поисках препаратов и витаминных комплексов. Однако в результате ученые доказали, что связи между уровнями витамина D и восприимчивостью к COVID-19 нет.

Одно время в интернете распространилась информация о приеме перекиси водорода и соды для борьбы с последствиями COVID-19. Якобы, такой способ насыщает организм кислородом. Его почти сразу же опроверг врач-терапевт Георгий Сапего в беседе с радио Sputnik, объяснив, что это даст организму ничтожно мало кислорода, а большое количество перекиси вызовет рвоту и головную боль.

О разных способах профилактики коронавируса рассказывали и известные люди. Так, в начале пандемии президент США Дональд Трамп заявил о якобы подтвержденной эффективности противомалярийного препарата, а также одного антибиотика широкого спектра действия. Как сообщает «Известия», через некоторое Европейское фармакологическое агентство призывало не использовать заявленные Трампом препараты для лечения.

Также на поприще фейков отметился и президент Мадагаскара Андри Радуэлина. В эфире национального телевидения он поучаствовал в рекламе травяного напитка под названием Covid Organics. По словам главы государства, настой способен помочь от COVID-19, хотя средство даже не проходило тестирование.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко перечислил несколько своих способов борьбы с коронавирусом: мытье рук, диета, баня и водка, передавал телеканал «Столичное телевидение».

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40–50 грамм в пересчете на чистый спирт — травить этот вирус. Но не на работе», – добавил глава государства.