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Пьяную пассажирку «Аэрофлота» задержали за курение на борту

Анна Безрукова
45 минут назад

Пассажирка бизнес-класса «Аэрофлота», прибыв из турецкого Бодрума, не смогла удержаться и затянулась сигаретой прямо на борту. От места, где курить ей было бы разрешено, Ирину отделяли всего сотни метров. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

В результате, пассажирку задержали и доставили в отдел полиции аэропорта Шереметьево. Отмечается, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также у нее была вывихнута нога, что случилось еще в Турции, во время отдыха. В итоге нарушительницу оформили и отпустили.

Ранее, 2 августа сообщалось, что транспортные полицейские оштрафовали 38-летнего россиянина за курение на борту воздушного судна. Об этом сообщало издание Total.kz.

«В линейный отдел полиции в аэропорту Алматы поступило сообщение от сотрудника авиакомпании «AirAstana» о том, что необходим наряд полицейских на стоянку рейса сообщением Актау – Алматы. Мужчина по акту командира названного воздушного судна был передан стражам порядка», — отмечал первый заместитель главы департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

По его словам, в процессе проверочного мероприятия транспортные полицейские установили 38-летнего гражданина России, который на борту лайнера курил электронную сигарету.

С начала этого года транспортными полицейскими за разные административные правонарушения к административной ответственности было привлечено 26 388 граждан, в частности 573 — за нарушение запрета курения.

Личный счет,Видео,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
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