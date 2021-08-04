«Пришел выбивать пенсию»: в сети обсудили угрожавшего взорвать Кабмин Украины ветерана

Утром 4 августа мужчина ворвался в здание Правительства Украины с гранатой и обещал подорвать её. Требования и причины поступка пока еще неизвестны, но читатели «Рамблера» уже строят свои догадки.

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Некоторые комментаторы связали происходящее с грядущим открытием «Северного Потока-2», который ограничит роль Украины в транзите российского газа в Европу.

«У него, наверно, вопрос по СП-2 есть», – написал Степан Негнида.

В качестве другой причины пользователи назвали низкую пенсии для ветеранов.

«Там таких контуженных из нацбатальонов полно. Пришел наверное боевые выбивать или пенсию»; «Как же не взяться за гранаты, когда у контуженных воинов света пенсии 3874 грн», – пишут люди.

Другие отметили, что мужчина попал в здание слишком легко для важного правительственного учреждения.

«В кабинку общественного туалета попасть сложнее, чем в здание Правительства Украины», – пишет пользователь под ником м с.

Другой читатель же отметил, что происходящее может быть связано с текущей обстановкой в стране.

«Если это не политическая показуха, то скорее всего это человек доведен до отчаяния в связи с бардаком, который творится после развала Украины в 2014 году», – написал Сергей Андреев.

Еще один читатель намекнул на возможные психиатрические заболевания у мужчины, задев при этом качество украинской медицины.

«Украинская медицина успешно лечит только диарею, изжогу, плоскостопие и несколько других заболеваний, но идиотизм не излечим. Прыгай выше украинец! Ты обречен!», – написал Кабан Кабан.

Напомним, что утром 4 августа 43-летний Владимир Прохнич зашел с гранатой в здание Правительства Украины, заявив, что «живым не выйдет». Позднее выяснилось, что мужчина является ветераном военных действий на территории Луганской и Донецкой областей на стороне Украины. Служил сапером в батальоне «Айдар», имеет контузию.