Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Ежов допустил возможность саммита Россия - ЕС

Анна Безрукова
27 минут назад

Саммит Россия - ЕС возможно будет организован, но Россия не будет его инициировать. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью изданию "Известия", опубликованном сегодня, 4 августа.

Ежов допустил возможность саммита Россия - ЕС
Фото: ReutersReuters

Российский дипломат не исключил, что предложение Германии и Франции о проведении саммита ЕС с участием России сохранится, поскольку "у Германии и Франции имеется множество сторонников по данному вопросу". Он также добавил, что, если "не Россия была инициаторами обострения отношений со странами Запада, то не ей и делать первые шаги к примирению, поскольку того требуют законы дипломатии".

28 июня появилась информация, что лидерам 27 государств ЕС в ходе дискуссии по России не удалось согласовать предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона об организации встречи на высшем уровне между РФ и ЕС. Вместо этого, в соответствии с итоговым заявлением саммита, лидеры государств и правительств Евросоюза дали поручение внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля исследовать возможности для диалога с РФ по отдельным темам, важным для Евросоюза. Также дано распоряжение о проработке вариантов введения новых ограничений против РФ, в том числе экономических, с целью противодействия возможной будущей деятельности РФ, которая ими будет оцениваться как вредоносная.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал как "нелогичную и пагубную" позицию балтийских стран и Польши, объединяющих на своей территории силы НАТО и заявляющих в то же время о якобы присутствующих угрозах со стороны России.

Личный счет,Эммануэль Макрон,Владимир Чижов,Дмитрий Песков,НАТО,ЕС,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители