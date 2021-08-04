Ежов допустил возможность саммита Россия - ЕС

Саммит Россия - ЕС возможно будет организован, но Россия не будет его инициировать. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью изданию "Известия", опубликованном сегодня, 4 августа.

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Российский дипломат не исключил, что предложение Германии и Франции о проведении саммита ЕС с участием России сохранится, поскольку "у Германии и Франции имеется множество сторонников по данному вопросу". Он также добавил, что, если "не Россия была инициаторами обострения отношений со странами Запада, то не ей и делать первые шаги к примирению, поскольку того требуют законы дипломатии".

28 июня появилась информация, что лидерам 27 государств ЕС в ходе дискуссии по России не удалось согласовать предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона об организации встречи на высшем уровне между РФ и ЕС. Вместо этого, в соответствии с итоговым заявлением саммита, лидеры государств и правительств Евросоюза дали поручение внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля исследовать возможности для диалога с РФ по отдельным темам, важным для Евросоюза. Также дано распоряжение о проработке вариантов введения новых ограничений против РФ, в том числе экономических, с целью противодействия возможной будущей деятельности РФ, которая ими будет оцениваться как вредоносная.