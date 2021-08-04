«Прощай, надежда»: Дерипаска предрек россиянам бедность

Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал действия Банка России, указав на то, что они ведут к стагнации экономического роста и увеличению инвестиций в основной капитал. В этой связи, по его мнению, ждать повышения благосостояния граждан и модернизации промышленности не следует. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Олигарх сомневается в том, что регулятору своими действиями на российском «крошечном» финансовом рынке из-за ставок по коммерческим кредитам в 9% удастся «остудить» мировую инфляцию.

Как подчеркнул Дерипаска, Центробанк сможет добиться лишь возвращения к стагнации последних 5 лет с точки зрения экономического роста.

«Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности – в общем, все, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить», – заявил он.

Как отметил бизнесмен, при нынешней стоимости долга предприятия не в состоянии выпускать новую продукцию и обеспечить экспортные контракты в связи с высокой стоимостью рабочего капитала, а также длительными экспортно-импортными операциями и необходимостью финансировать долгий инвестиционный цикл подготовки производства. По его мнению, укрепление рубля на этом фоне вызовет увеличение расходов.