«Прощай, надежда»: Дерипаска предрек россиянам бедность

Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал действия Банка России, указав на то, что они ведут к стагнации экономического роста и увеличению инвестиций в основной капитал. В этой связи, по его мнению, ждать повышения благосостояния граждан и модернизации промышленности не следует. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Олигарх сомневается в том, что регулятору своими действиями на российском «крошечном» финансовом рынке из-за ставок по коммерческим кредитам в 9% удастся «остудить» мировую инфляцию.
Как подчеркнул Дерипаска, Центробанк сможет добиться лишь возвращения к стагнации последних 5 лет с точки зрения экономического роста.
«Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности – в общем, все, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить», – заявил он.
Как отметил бизнесмен, при нынешней стоимости долга предприятия не в состоянии выпускать новую продукцию и обеспечить экспортные контракты в связи с высокой стоимостью рабочего капитала, а также длительными экспортно-импортными операциями и необходимостью финансировать долгий инвестиционный цикл подготовки производства. По его мнению, укрепление рубля на этом фоне вызовет увеличение расходов.
Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, инфляция в России будет наблюдаться еще долго. Для борьбы с инфляционным давлением ЦБ взял курс на изменение монетарной политики еще в марте, повысив ключевую ставку до 4,5%. В июле регулятор повысил ее уже до 6,5%.