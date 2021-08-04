«Украинцы обломятся»: в сети обсудили скорое завершение строительства «Северного потока – 2»

Работы над «Северным потоком – 2» близятся к завершению. Ориентировочно, проект будет сдан в эксплуатацию в августе, после чего «Газпром» сможет продавать газ в обход основного транзитного пути через Украину. По заверениям экспертов, это неизменно повлияет на отношения Москвы, Киева и Вашингтона.

Фото: ТАСС ТАСС

При этом по завершению строительства СП-2 разрушатся и планы США по вытеснению «Газпрома» с рынка Старого света, как считают аналитики, опрошенные News.ru. Читатели «Рамблера», по большому счету, согласны с ними.

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В комментариях люди подчеркнули, что теперь России будет все равно на то, в какую цену обойдется транзит газа через Украину. А Киеву придется предлагать выгодные цены.

«В России есть газ, так нужный Германии, а России нужны деньги. И в этой сделке можно обойтись без посредников», – написал пользователь Авось.

Другой читатель подметил, что проигравшими в этом случае окажутся именно власти Украины.

«Паразитирующие на российском газе украинцы жёстко обломятся в любом случае», – написал один из комментаторов.

Другие обратили внимание на то, что введение в работу «Северного потока – 2» неминуемо вызовет новые санкции со стороны США. В частности, Alex Alex заметил, что «покупатели побоятся санкций США» и не станут приобретать газ у России, а других отпугнет углеводородный налог, который собираются ввести в 2026 году для ограничения использования газа и перехода на более экологичные источники энергии. Другие читатели с этим не согласились.

«Каким образом пострадает Россия? Включим в цену этот налог аналогично НДС и хотите берите - хотите не берите. Или на американский жиденький этот налог не будет распространяться? И вообще, этот налог должен платить тот, кто сжигает топливо, а не тот, кто его поставляет», – пишет Сергей Петров.

Еще один читатель напомнил, что дополнительные мощности в виде «Северного потока – 2» строятся в первую очередь за счет возрастающего спроса на газ в Европе.