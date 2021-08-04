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Туроператоры России призвали восстановить выездной туризм в условиях COVID-19

Алиса Селезнёва
37 минут назад

Ассоциация туроператоров России (АТОР) выступила с инициативой восстановить международный выездной туризм в текущих условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Туроператоры России призвали восстановить выездной туризм в условиях COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очевидно, что, несмотря на все усилия на всех континентах, ковидный кризис не закончился, пандемия продолжается. Более того, многочисленные заявления Всемирной организации здравоохранения позволяют предположить, что COVID-19 с нами надолго. Это уже часть нашей реальности», - пояснили в АТОР.

Ассоциация обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и туристическим объединениям стран Европы и Азии с предложением признать этот факт, не ждать, когда пандемия завершится, и начать восстановление международного туризма, чтобы избежать углубления кризиса в отрасли.

«Финансовые трудности испытывают предприятия отрасли во всех странах мира, даже несмотря на разработанные меры поддержки. Это значит, что каждый день будут продолжаться сокращения тысяч рабочих мест не только в туризме, но и сферах гостиничного бизнеса, транспорта, культуры и многих других», - говорится в письме АТОР в UNWTO.

В ассоциации предложили выработать общие правила и стандарты работы индустрии в условиях коронавируса, а также добиться признания странами всех вакцин.

Ранее в России для поддержки пострадавшей от коронавируса туристической отрасли заработала программа возврата части денежных средств за поездки по стране. Для получения 20% от стоимости тура необходимо оплатить его картой «Мир». Также премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования «семейных поездок». Семьи с детьми смогут приобрести авиабилеты по специальным тарифам.

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