Туроператоры России призвали восстановить выездной туризм в условиях COVID-19

«Финансовые трудности испытывают предприятия отрасли во всех странах мира, даже несмотря на разработанные меры поддержки. Это значит, что каждый день будут продолжаться сокращения тысяч рабочих мест не только в туризме, но и сферах гостиничного бизнеса, транспорта, культуры и многих других», - говорится в письме АТОР в UNWTO.