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Москвичке предложили сняться в клипе Моргенштерна и обокрали ее

Мослента
30 минут назад

Москвичка стала жертвой мошенников, которые обокрали ее под предлогом съемок в клипе рэпера Моргенштерна. Об этом в среду, 4 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Москвичку обманули под предлогом съемок у Моргенштерна
Фото: UnsplashUnsplash

33-летняя женщина в конце мая заполнила анкету на участие в кастинге на неофициальном сайте. Днем позже люди, представившиеся организаторами, попросили ее прислать интимное фото, якобы в рамках отбора для съемок. Москвичка отправила снимок, но через месяц с ней связался вымогатель, который потребовал у нее 20 тысяч рублей. В противном случае аферисты обещали разместить интимное фото жертвы в открытом доступе в сети.

Сначала женщина выполнила требование вымогателя, однако оказалось, что снимок не удалили, и от нее вновь потребовали денег. Такая же история произошла и в третий раз. В общей сумме жертва перевела мошенникам 50 тысяч рублей, после чего обратилась в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее настоятель подмосковного храма вызвал на поединок рэпера Моргенштерна. Взамен священник попросил восстановить сельский храм. Известно, что священнослужитель сам является бодибилдером и детским спортивным тренером, а также имеет черный пояс по шотокан каратэ-до.

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