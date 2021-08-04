Россиянам сделают скидку в 625 тысяч рублей на покупку электромобиля

Жителям России предложили компенсировать часть затрат при покупке электромобилей. Максимальный размер скидки составит 25% – максимум 625 тысяч рублей при стоимости авто в 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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Скидку будут давать на электромобили, которые локализовали в России. Таким образом, до конца 2023 года льгота будет действовать на покупку электромобилей крупноузловой сборки, в том числе с импортными батареями. С 2024 по 2025 годы скидка будет действовать на авто мелкоузловой сборки или на электромобили с отечественной батареей.

С 2026 по 2030 годы скидка будет распространяться на электромобили при условии мелкоузловой сборки с обязательным наличием отечественной аккумуляторной батареи.

Как отмечается в сообщении, сейчас в ведомстве ведется дополнительная проработка вопроса развития направления по водородным топливным элементам, инфраструктуры для таких электромобилей и сопутствующих производств. В частности, к 2024 году планируется ввести в эксплуатацию примерно 2,9 тысяч станций быстрой зарядки, а до 2030 года их число вырастет до 27 тысяч.