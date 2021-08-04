Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россиянам сделают скидку в 625 тысяч рублей на покупку электромобиля

Елена Прошина
1 час назад

Жителям России предложили компенсировать часть затрат при покупке электромобилей. Максимальный размер скидки составит 25% – максимум 625 тысяч рублей при стоимости авто в 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Россиянам сделают скидку в 625 тысяч рублей на покупку электромобиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Скидку будут давать на электромобили, которые локализовали в России. Таким образом, до конца 2023 года льгота будет действовать на покупку электромобилей крупноузловой сборки, в том числе с импортными батареями. С 2024 по 2025 годы скидка будет действовать на авто мелкоузловой сборки или на электромобили с отечественной батареей.

С 2026 по 2030 годы скидка будет распространяться на электромобили при условии мелкоузловой сборки с обязательным наличием отечественной аккумуляторной батареи.

Как отмечается в сообщении, сейчас в ведомстве ведется дополнительная проработка вопроса развития направления по водородным топливным элементам, инфраструктуры для таких электромобилей и сопутствующих производств. В частности, к 2024 году планируется ввести в эксплуатацию примерно 2,9 тысяч станций быстрой зарядки, а до 2030 года их число вырастет до 27 тысяч.

Как оценила рабочая группа, реализация этой концепции создаст не менее 39 тысяч высокопроизводительных рабочих мест и привлечет порядка 600 млрд рублей частных инвестиций.

Личный счет,Минэкономразвития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители