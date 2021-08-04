43% россиян уверены, что карьеру не построить без высшего образования

Согласно опросу, лишь 8% учились только ради «галочки».

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В разгаре приёмные комиссии в вузах страны. В этом году перед абитуриенты были более самостоятельны в выборе экзаменов – из обязательных остался только русский язык, а остальной набор определяет вуз для каждой специальности. Вместе с этим и возрастает и ответственность за решение по поводу своего будущего. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, оправдались ли их надежды на высшее образование и остались ли они работать по профессии.

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Две трети (66%) участников опроса имеют высшее образование, у 18% их несколько и по 8% респондентов после школы нигде не учились или получили неоконченное высшее.

45% опрошенных россиян работают по той специальности, которую приобрели в университете. Каждый пятый выбрал смежную сферу деятельности, 16% сменили профессию без дополнительного обучения, 11% респондентов для новой работы пришлось получать новое образование. Только 8% признались, что изначально им был нужен только диплом и работать по специальности они не планировали.

Большинство (55%) учились на программах специалитета, 24% получили диплом магистра, для 12% респондентов оказалось достаточно бакалавриата и 9% имеют учёную степень кандидата или доктора наук.

Почти половина опрошенных россиян (48%) ответили, что им не подошёл бы формат дистанционного высшего образования 21% не против новых форм обучения. 31% уже учились дистанционно, и среди них 19% это не понравилось, а 12%, наоборот, оценили преимущества такого формата.

Почти треть респондентов (32%) признались, что ещё будучи школьниками приблизительно понимали, чем хотят заняться в будущем. Четверть опрошенных россиян начали заранее готовиться к поступлению в вузы на определённую специальность. 16% со временем решили сменить профессию, 15% во всём следовали советам родителей, а 12% выбирали специальность по результатам экзаменов.

Без высшего образования не построить успешную карьеру – в этом уверены 43% населения. 26% считают, что диплом важен, но практические навыки гораздо полезнее, 17% респондентов получали образование не для работы, а для эрудиции. Для 14% учёба в вузе оказалась не важна – из них 12% ответили, что можно вообще не учиться, а 2% предпочитают быстрые и узкоспециализированные курсы.