Спецпредставитель Путина допустил введение налога на мясо в России

"Мы думали, что углеродный налог - это что-то далекое. Нам ввели налог, и мы начали задумываться. По мере того, как температура на планете будет повышаться, модели будут пересматривать в сторону других источников СО2. К примеру, сельского хозяйства. Это говорит о том, что спустя несколько лет мы вначале начнем громко возмущаться, а затем, возможно, примем налог на мясо", - сказал Песков.