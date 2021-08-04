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Спецпредставитель Путина допустил введение налога на мясо в России

Анна Безрукова
37 минут назад

Политика учета углеродного следа в РФ и других государствах в будущем может быть распространена на сферу животноводства и принять форму налога на мясо. Это мнение сегодня, 4 августа озвучил в ходе проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2121" спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Спецпредставитель Путина допустил введение налога на мясо в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы думали, что углеродный налог - это что-то далекое. Нам ввели налог, и мы начали задумываться. По мере того, как температура на планете будет повышаться, модели будут пересматривать в сторону других источников СО2. К примеру, сельского хозяйства. Это говорит о том, что спустя несколько лет мы вначале начнем громко возмущаться, а затем, возможно, примем налог на мясо", - сказал Песков.

Он также подчеркнул, что климатическая повестка может изменить отрасль животноводства и выступить в качестве стимула к развитию новых технологий по этому направлению.

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2121" для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, продвигающих проекты в сфере инновационных технологий, будет идти в Великом Новгороде с 21 июля по 10 августа в рамках Года науки и технологий в РФ. Планируется, что участниками в эти дни будет создан и презентован обновленный образ будущего России на предстоящие 100 лет, а также они смогут развить свои проекты и поучаствовать в создании новых механизмов развития вузов и городов.

Личный счет,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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