Путину предложили изменить пенсионную систему

В России необходимо изменить пенсионную систему и возобновить индексацию пенсий для всех. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
«Еще 2016 году, когда вводили эту систему, разделив пенсионеров на работающих и неработающих, мы были против нее. Мы считаем это ошибкой. Сумма, которую работающим пенсионерам, что называется, задолжали, продолжает, так сказать, нарастать», — рассказал он в интервью «Известиям».
По его словам, сейчас в России существует неравенство среди работающих и неработающих пенсионеров, хотя условия страхования у всех одинаковые. По его словам, вопрос об индексации пенсий должен был решиться еще в весеннем послании президента, однако помешал финансовый блок правительства, который выступает против. При этом Шмаков уверен, что ситуация разрешится, так как к этому уже подключились политические партии, в том числе «Единая Россия». Он намерен снова обращаться к президенту РФ Владимиру Путину.
В начале июня председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Он напомнил, что глава государства давал такое поручение, но оно до сих пор не реализовано, передает «Национальная служба новостей». Позже стало известно, что партия «Единая Россия» попросит правительство РФ рассмотреть вопрос индексации пенсий для работающих инвалидов.