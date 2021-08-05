Путину предложили изменить пенсионную систему

«Еще 2016 году, когда вводили эту систему, разделив пенсионеров на работающих и неработающих, мы были против нее. Мы считаем это ошибкой. Сумма, которую работающим пенсионерам, что называется, задолжали, продолжает, так сказать, нарастать», — рассказал он в интервью «Известиям».

По его словам, сейчас в России существует неравенство среди работающих и неработающих пенсионеров, хотя условия страхования у всех одинаковые. По его словам, вопрос об индексации пенсий должен был решиться еще в весеннем послании президента, однако помешал финансовый блок правительства, который выступает против. При этом Шмаков уверен, что ситуация разрешится, так как к этому уже подключились политические партии, в том числе «Единая Россия». Он намерен снова обращаться к президенту РФ Владимиру Путину.