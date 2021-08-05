Невеста внезапно умерла через час после собственной свадьбы

Египтянка Исра Шаабан (Isra Shaaban) умерла через час после собственной свадьбы от сердечного приступа. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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В июле 21-летняя Шаабан отправилась в дом мужа в деревне в провинции Бени-Суэйф после заключения брака и торжественной церемонии. Девушка пожаловалась родственникам на усталость и боль в груди, а после упала в обморок, не успев снять свадебное платье. Вскоре египтянка пришла в себя и попросила родных не бросать ее.

Соседи рассказали, что услышали крики, доносящиеся из дома молодоженов. Шаабан срочно доставили в больницу, где у нее диагностировали сердечный приступ. Попытки врачей привести девушку в чувство оказались безуспешными. Египтянка внезапно и скоропостижно скончалась.

Неожиданная смерть новоиспеченной жены шокировала ее родственников и знакомых. Многие жители деревни пришли на похороны умершей и поддержали семью девушки. «Вчера мы присутствовали на свадьбе Исры, где все были счастливы, а сегодня мы ее похоронили», — сказал двоюродный брат Шаабан Мохаммад Хамед (Mohammad Hamed).